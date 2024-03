Alessio minaccia di abbandonare il Grande Fratello | lo sfogo | “Pago la penale!”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 marzo 2024) Durante l’ultima puntata delMarco Maddaloni – scherzando – ha detto adFalsone: “Ti voglio bene, basta che stai lontano da Perlina“. Come se non bastasse ieri sulla casa di Cinecittà è volato questo aereo: “Perlì, mai fidarsi di chi sbatte i piedi“. Prima la battuta di Marco e poi lo striscione contro di lui, alla fine ieri seraè sbottato e tra unoe l’altro ha infilato anche ladiil gioco. Falsone si è detto pronto a lasciare la casa dele pagare la. In queste ore,Falsone ha ribadito quanto già detto nei giorni scorsi. Quando Anita sarà eliminata, anche lui lascerà il...