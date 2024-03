Alessio Falsone minaccia di lasciare il GF | «Pago la penale» Che succede

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 14 marzo 2024) Quella di ieri è stata una giornata particolarmente pesante per. Perla Vatiero, infatti, ha ricevuto alcuni aerei da parte dei fan, i quali hanno provveduto a metterla in guardia dal coinquilino. Quest'ultimo si è sentito chiamato in causa, sta di fatto che ha sbroccato contro la giovane dicendole di fare ciò che volesse, in quanto lui ha la coscienza pulita. Con il passare delle ore, però, la situazione è peggiorata. Lo stato d'animo di, infatti, è diventato sempre più cupo, sta di fatto che il concorrente è arrivato a formulare anche delle «minacce», come quella di abbandonare la casa del Grande Fratello. Lo farà davvero? Lo sfogo die ladiil Grande Fratello...