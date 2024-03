Alessandro Ruffini di Castelfidardo | fucilato a 23 anni per un sigaro in bocca

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il 3 novembre 1917, a Noventa di Padova, si consumò un evento destinato a rimanere impresso nell’anima della storia italiana, segnando un capitolo oscuro di brutalità e arbitrarietà nel potere militare. In un giorno che sembrava come tanti altri, il generale Andrea Graziani incrociò mentre era in auto una colonna di artiglieri da montagna. Quando un soldato, il 23ennedi, osò salutare il generale senza togliersi la pipa dalla, scatenò l’ira incontrollata del generale, che lo ammonì duramente infliggendo inoltre al soldato una punizione brutale. Senza esitazione, lo bastonò pubblicamente, ignorando le suppliche delle donne e dei cittadini presenti. Quando un borghese coraggioso osò protestare contro quel trattamento disumano, il generale rispose con un cinico disprezzo, ...