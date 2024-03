Alessandro Cattelan | i dettagli sul nuovo programma

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 14 marzo 2024) Da aprile dovrebbe andare in onda, conduttore spesso affiancato a Sanremo, presto arriverà in tv con unin prima serata su Rai 2. Nella giornata di ieri, a “È sempre Mezzogiorno” ha scherzato proprio sullo show. “Sì, credo di sì, l’ho letto anche io. Sono tornato a casa il weekend scorso e mia madre mi ha detto: ‘Ma il 20 maggio fai la prima serata’ e io: ‘Ma non ne ho idea, se lo sai tu’. La stiamo preparando, ad un certo punto andrà in onda”. Leggi anche: “Stasera c’è…su Rai2?: gli ospiti del 12 e 13 marzo Uno show diverso da Stasera C’è: “Un po’ meno intervista, sarà più unche coinvolgerà il pubblico e la gente. Come si dice in questi casi, un people show”. Non si hanno notizie sul tutolo: “C’è un titolo di lavoro ...