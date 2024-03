Alda Merini voleva essere ricordata come la poetessa della gioia | di lei mi mancano le risate e le sfuriate” | Giovanni Nuti ricorda l’artista che sarà celebrata stasera su Rai Uno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Questa sera Rai Uno omaggia la grandecon “Folle d’Amore-” di Roberto Faenza con protagonista assoluta Laura Morante assieme a, tra gli altri, Federico Cesari, Rosa Diletta Rossi, e Giorgio Marchesi. La scena è incentrata a Milano, sui Navigli, a Ripa di Porta Ticinese, dove c’è un appartamento la cui porta è sempre aperta. A varcarla sono intellettuali, cantanti, giornalisti, ma anche semplici curiosi. Sono tutti lì per lei,, 70 anni, unghie smaltate, sigaretta sempre accesa, un caos in cui si trova a suo agio. Ma cosa la rende così speciale? La sua poesia, certo, ma anche la sua vita senza mezze misure che lei stessa, con ironia e sagacia, racconta a un giovane intellettuale, Arnoldo. Il film, si conclude con “Lirica Antica”, un brano interpretato ...

