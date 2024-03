Alda Merini sull’elettroshock | “Ne conservo l’atroce ricordo”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 14 marzo 2024)ha sempre dovuto convivere con le ombre della sua mente e con i problemi psichiatrici. A soli 16 anni, infatti, viene internata per la prima volta in un manicomio con la diagnosi di bipolarismo. Da quel momento inizia per lei un calvario, lungo ben oltre vent’anni, all’interno dei manicomi. Strutture spettrali dove esisteva e veniva praticato l’elettroshock. Nella sua vita, infatti, lane ha subiti ben 46. “In quel manicomio esistevano gli orrori degli elettroshock. Ogni tanto ci assiepavano dentro una stanza e ci facevano quelle orribili fatture. Io le chiamavo fatture perché non servivano che ad abbrutire il nostro spirito e le nostre menti” – raccontò la poetessa – “La stanzetta degli elettroshock era una stanzetta quanto mai angusta e terribile; e più terribile ancora era l’anticamera, dove ci preparavano per il ...