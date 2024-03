Alda Merini | la causa di morte della poetessa | e il caloroso addio di Milano

Alessandro Fella, chi è Giorgio Manganelli in Folle d’amore-Alda Merini: vita privata, fiction

Folle d’amore – Alda Merini, chi è Alessandro Fella che interpreta il primo tormentato amore della scrittrice Stasera va in onda il ...televisionando

Folle d’amore, il film tv su Alda Merini: trama e anticipazioni: Questa sera giovedì 14 marzo andrà in onda il film tv Folle d’amore sulla vita di Alda Merini. La pellicola vede come protagonista Laura Morante. Questa sera giovedì 14 marzo andrà in onda in prima ...tvdaily

Sofia D’Elia, chi è l’adolescente Alda Merini in Folle d’amore: età, vita privata, fiction: Folle d’amore – Alda Merini, chi è la giovane attrice che interpreta la protagonista adolescente Stasera va in onda il film per la ...televisionando