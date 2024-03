Alcaraz-Zverev oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Carlossfiderà Alexandernei quarti di finale deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. Entrambi sono in un ottimo momento di forma. Lo spagnolo, dopo aver lasciato per strada un set all’esordio contro il nostro Matteo Arnaldi, ha inserito il pilota automatico sia contro il canadese Felix Auger-Aliassime sia contro l’ungherese Fabian Marozsan. Il tedesco, invece, è reduce dalla bella affermazione in rimonta ai danni dell’australiano Alex De Minaur, recente trionfatore in quel di Acapulco. Il bilancio degli scontri diretti è dalla parte di, che conduce per 5-3. Secondo le quote dei bookmakers, tuttavia, saràa partire favorito. In palio ...