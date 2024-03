Alberto di Monaco compie 66 anni | festa in piazza per nascondere gli scandali?

(Di giovedì 14 marzo 2024) Altro che compleanno in sordina, celebrato con la famiglia in privato.di, per i suoi 66, ha scelto di fare le cose in grande e ha invitato i sudditi a scendere in piazze per festeggiare l’versario insieme a lui. E pensare che, quello di quest’anno, non è nemmeno un compleanno a cifra tonda. «Non importa» deve aver pensato il principe regnante, decidendo di organizzare un party “di massa” e facendo chiudere, per l’occasione, scuole e uffici.di: 66tra gioie e dolori Ed è così che, alle 11 del mattino, in Place du Palais, tutta la comunità monegasca è stata chiamata a riunirsi a sostegno del principe ...

Alberto di Monaco, compleanno funesto: Charlene verso l’esilio. “Non lasciatelo solo”: Dunque, il compleanno di Alberto di Monaco arriva quest’anno in un momento molto delicato, dopo lo scandalo per le spese folli che lui e la sua famiglia avrebbero fatto, oltre ai conti bancari in ...dilei

Monte-Carlo, la forza inclusiva del padel per la seconda edizione della Five Padel Cup: Dal padel in carrozzina al movimento femminile, grandi atleti amatoriali e professionisti insieme a manager, VIP e giovani promesse per celebrare il forte potere sociale e agonistico dello sport che s ...tuttosport

Pagina 2 | Monte-Carlo, la forza inclusiva del padel per la seconda edizione della Five Padel Cup: Dal padel in carrozzina al movimento femminile, grandi atleti amatoriali e professionisti insieme a manager, VIP e giovani promesse per celebrare il forte potere sociale e agonistico dello sport che s ...tuttosport