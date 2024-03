Alberi pericolanti in via San Carlo | raccolto l’Sos degli abitanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Le forti pioggeultimi giorni e il vento che ha imperversato in città avevano messo a rischio alcunidi via San, alla periferia ovest di Pavia. Le preoccupazioni dei residenti erano aumentate domenica pomeriggio, quando un grosso tronco di un albero che costeggiava la pista ciclabile aveva ceduto ed era finito sulla recinzione di una villetta. Se in quel momento fosse passato qualcuno, sarebbe stata una tragedia. Per evitarla i residenti hanno ripetutamente segnalato in Comune la presenza die ieri il problema è stato risolto. "Non capisco perché l’Amministrazione non intervenga", si era lamentato un residente fortemente allarmato nel vedere diversiche rappresentavano un pericolo. Appena le condizioni ...