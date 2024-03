Alberi abbattuti con le ruspe | Il progetto è stato condiviso con la Soprintendenza

(Di giovedì 14 marzo 2024) Polemiche a Cerro Maggiore per i lavori nel parco della biblioteca. Alcuni cittadini hanno espresso il proprio malumore dopo aver visto abbattere con ledegliad alto fusto. I lavori rientrano neldi riqualificazione, che comprende la sistemazione della biblioteca e della Galleria Grassi. Il Comune però si difende: "In merito aldel nuovo parco di via Dell’Acqua, sono doverose alcune precisazioni tecniche – spiega l’assessore Alessandro Provini –. Da 3 anni il Comune è seguito da un agronomo che ha realizzato un piano personalizzato per ogni essenza; dispiace che nel passato le capitozzature fossero la regola, ma ora si vuole andare in altra direzione. Ildel Parco della Biblioteca èe validato dalla ...

