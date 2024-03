Al via “COSA TI ASPETTI DA ME TOUR” di Federico Baroni | una serie di live nelle più importanti città italiane

(Di giovedì 14 marzo 2024) Al via domani “TIDA ME”, unadiper le strade delle piùdiAl via domani il “TIDA ME STREET”, unadiper le strade delle piùitalian , nel corso delle qualieseguirà dal vivo “TIDA ME”, il nuovo singolo disponibile in digitale(https://wmi.lnk.to/tidame) unitamente a brani del suo repertorio. Ilche partirà domani da Paolino ...

Infortunio Maignan, prova a rimanere in campo ma viene sostituito: come sta e COSA è successo in Slavia Praga-Milan: Lo scontro con Vlacik è stato piuttosto irruento e brusco, con Maignan che è stato colpito all'altezza del ginocchio destro nel tentativo di calciare via un pallone pericoloso in area. Inizialmente, ...ilmessaggero

Roma, non si ferma all'alt della polizia: fugge, si schianta e muore. Lo scooter era rubato. Ferito il figlio tredicenne: È accaduto nel primo pomeriggio all’incrocio tra via Lampedusa e via Ponserico nella zona della quartiere Cretarossa, alla periferia di Nettuno. Nell’incidente è rimasta coinvolta una autovettura ...ilgazzettino

Lazio, Piccari: "C'è grande confusione, vi dico COSA succederà": Ai microfoni di TMW Radio, Marco Piccari ha cercato di mettere in ordine la situazione della Lazio. Regna la confusione negli ultimi giorni dopo le dimissioni di Maurizio Sarri: tra Martusciello e il ...lalaziosiamonoi