(Di giovedì 14 marzo 2024)(Milano), 14 marzo 2024 –inper lae debutta a Ildila"Undi!" dedicata alle creature acquatiche che milioni di anni fa abitavano la terra. Dal 22 marzo al 12 maggio, dopo il debutto in Estonia e Singapore, lainvade lo shopping mall alle porte di Milano. Una straordinaria esposizione con oltre dodici gigantesche creature marine alte fino a cinque metri, protagoniste di un avventuroso viaggio nell’inesplorato mondo marino di un’epoca remota. Completamente gratuita la, dedicata principalmente ai bambini e alle famiglie, offre al pubblico di tutte le età ...

Milano, 9 mar. (Adnkronos) - E' stata inaugurata questa mattina a ' Volandia ', parco e Museo del Volo di Somma Lombardo, in provincia di Varese , la nuova sezione dedicata alla guardia di finanza. ... (liberoquotidiano)

Milano, 9 mar. (Adnkronos) – E’ stata inaugurata questa mattina a ‘ Volandia ’, parco e Museo del Volo di Somma Lombardo, in provincia di Varese , la nuova sezione dedicata alla guardia di finanza. ... (calcioweb.eu)

Leonardo Capezzi sta bene e non a caso si sta “prendendo“ la Carrarese . A Pescara è stato schierato titolare per la quinta volta nelle ultime sei gare. Il tecnico Antonio Calabro lo sta facendo ... (sport.quotidiano)

Al Centro di Arese arriva “Un mare di Mostri!”, la mostra evento per la prima volta in Italia: L’esposizione è gratuita e riproduce fedelmente le gigantesche creature acquatiche del passato. Un’esperienza coinvolgente e immersiva dedicata a bambini e famiglie ...msn

"Un mare di mostri" arriva a "Il Centro": Dal 22 marzo al 12 maggio, IL Centro di Arese, uno degli shopping mall più visitati in Italia alle porte di Milano, accoglierà per la prima volta in Italia “Un mare di Mostri!”, la mostra evento dedic ...primamilanoovest

Il 3x3 di Basket protagonista ad Arese: Lo spettacolo del basket 3×3 è pronto a sbarcare in una location unica. Sabato 16 marzo il Centro Commerciale IL Centro di Arese (Piano Terra, Piazza Primark) ospiterà alcune tra le migliori squadre 3 ...milanosportiva