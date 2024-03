Al-Ahli vs Al-Nassr – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sconsolato dall’uscita dalla AFC Champions League, l’Al-si reca al King Abdullah Sports City per affrontare l’Al-nel 24° turno della Saudi Professional League. Non avendo vinto gli ultimi quattro incontri tra le due squadre dal 2020, i Royals arriveranno al fine settimana con l’obiettivo di ottenere un successo sulla squadra ospite e continuare la loro imbattibilità in casa in questa stagione. Il calcio di inizio di Al-vs Al-è previsto venerdi 15 marzo alle 20 Anteprima della partita Al-vs Al-a che punto sono le due squadre Al-A 10 partite dalla fine della Lega Professionale 2023-24, l’Al-si trova al terzo posto, con un posto in Champions League nelle proprie mani, con sette punti di vantaggio ...