Aiuto contro la fragilità sociale . La nonnina sola trova compagnia nella caserma dei vigili urbani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Angela vive, ha raggiunto il ragguardevole traguardo dei novant’anni, sta benino ma soffre di solitudine. Non ha parenti vicini che le tengano, né ha qualcuno con cui confrontarsi. Così almeno una volta a settimana va a farsi una passeggiata in paese e poi bussa al Comando di Polizia Locale, per fare due chiacchiere. E alla fine della chiacchierata gli agenti la riportano a casa, dandole un passaggio in auto. È la storia che arriva da Rezzato, che parla dima anche di vicinanza da parte delle forze dell’ordine. "Non ci occupiamo solo di sicurezza - chiarisce il comandante della Municipale di Rezzato, Jack Fola -. Ci piace offrire sostegno e apertura a chi ne ha bisogno. E gli anziani in condizioni di difficoltà sono sempre di più. Possono contare su di noi". La ...