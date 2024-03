(Di giovedì 14 marzo 2024) Al via i bandi per accedere ai 25diper promuovere i prodotti Dop e Igp. Le domande per l’accesso ai sostegni dovranno essere presentate entro il 15 maggio. L’obiettivo è quello di incrementare la rappresentatività dei consorzi di tutela delle Dop e Igp, sostenere e incrementare la commercializzazione dei prodotti agroalimentari Dop e Igp, sviluppare azioni di informazione e divulgazione per migliorare la comunicazione sull’origine, le proprietà, le caratteristiche e le qualità agroalimentari Dop e Igp. “Ritengo – ha detto il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida alla presentazione della misura che si è svolta al Masaf – che il lavoro svolto dai Consorzi sia il lavoro che permetterà, davvero, di garantire, in prospettiva, una crescita dell’economia nazionale. Io sono convinto che questa ...

Agroalimentare, promozione Dop e Igp: via al bando da 25 milioni di euro: Al via i bandi per accedere ai 25 milioni di euro per promuovere i prodotti Dop e Igp. Le domande per l’accesso ai sostegni dovranno essere presentate entro il 15 maggio. L’obiettivo è quello di incre ...ildenaro

Assodistil, finalmente Consorzi a tutela liquori certificati Ig: Le produzioni agroalimentari e vitivinicole Dop e Igp fanno riferimento a Consorzi di Tutela riconosciuti, che possono agire per la promozione e rappresentare istituzionalmente e giuridicamente tutti ...ansa

promozione all’estero, 6 milioni in più per i viticoltori: Serviranno per sostenere la promozione all’estero delle aziende e la riconversione ... Un risultato che siamo riusciti a ottenere – ha detto la vicepresidente e assessora all’Agroalimentare Stefania ...intoscana