AGRIVOLTAICO | PNRR GENEROSO CON GLI AGRICOLTORI | con due ettari fino a 5 milioni di ricavi in 20 anni

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) - Contributo in conto capitaleal 40% e una tariffa incentivante sulla produzione. Morello Ritter (Ambico): «C'è anche la possibilità di investire solo la metà, lasciando l'altra metà a carico dell'azienda che realizza l'impianto». Trivellato (Cia Padova): «Un'opportunità da cogliere salvaguardando le coltivazioni, nel segno della sostenibilità». Padova 14.03.2024 Fare bene all'ambiente e guadagnare dal sole. Il vantaggio è doppio, per la natura e per… le tasche di chi investe. Un'allettante opportunità per gli imprenditori agricoli è quella data dal decreto, che incentiva l'installazione sostenibile di impianti fotovoltaici su terreni coltivabili. In sostanza, grazie ai fondi del, l'installazione dell', che abbina la produzione agricola alla ...