Agli italiani piacciono i Btp

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 14 marzo 2024) I risparmiatori hanno appena comprato dallo Stato oltre 18 miliardi di euro in Buoni del tesoro poliennali. Una cifra record che dipende certamente dalle condizioni vantaggiose della sottoscrizione. Ma che indica anche una fiducia nelle prospettive del Paese. E che ha effetti positivi sul nostro debito pubblico. Glifanno credito (allo Stato e quindi a sé stessi) e diventano «Btp people». Definizione evoluta e corretta di quelli che furono i celebri «Bot people» negli anni Settanta del secolo scorso. In tempi d’inflazione che erode i conti correnti e di tassi stellari che incendiano i mutui, ma che non vengono compensati da altrettanto significativi rendimenti dei depositi, i Buoni del tesoro poliennali sono l’ombrello scelto dai risparmiatori. La Banca centrale europea in cuor suo sa che la manovra sui tassi è stata pensata anche per impinguare i patrimoni ...