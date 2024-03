Aggressione in Canalchiaro | denunciati quattro giovani

(Di giovedì 14 marzo 2024) Modena, 14 marzo 2024 –stranieri di età comprese fra i 15 ed i 19 anni sono statiper la violentaai danni di un 42enne originario del Marocco avvenuta lo scorso 3 febbraio in. Icon l’ipotesi di lesioni personali aggravate, avevano inseguito il 42enne lanciandogli addosso oggetti, tra cui bottiglie di vetro e cassonetti dell’immondizia. L’uomo si era quindi rifugiato all’interno di un esercizio commerciale, laddove il titolare era stato a sua volta colpito dal lancio di oggetti ed anche con calci. Il negoziante aveva riportato una prognosi di 7 giorni, per il 42enne, che aveva riportato anche una frattura costale, i giorni di prognosi erano stati invece il doppio. Le indagini sono state condotte ...

