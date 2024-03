Aggiornamento GaE 2024 | domande entro domani 15 marzo Cosa si può chiedere

E' stato pubblicato sul sito InPA il DECRETO del 29 febbraio 2024 relativo all' Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con ... (orizzontescuola)

Graduatorie GaE 2024/26: chi rinuncia al ruolo viene depennato. È possibile reinserirsi: L’Aggiornamento delle GaE è disciplinato dal DM n. 37/2024, avrà vigenza biennale e non prevede nuovi inserimenti, trattandosi di graduatorie ad esaurimento. Soltanto coloro i quali non hanno ...orizzontescuola

Uniqlo aprirà le porte del primo store romano il 18 aprile: Uniqlo ha appena annunciato la data d'apertura del primo store romano, in Galleria Alberto Sordi. Il 18 aprile il marchio ...pambianconews

Aggiornamento GaE e Istituto I fascia, domande entro il 15 marzo: faq e guida: Domanda: Ho titolo al reinserimento in GAE per non aver presentato domanda negli anni precedenti ... Successivamente potrà accedere all’istanza e procedere con l’opzione “Aggiornamento” in quanto già ...tecnicadellascuola