Ag Tomori | 'Non vuole lasciare il Milan | ma può fare un passo in avanti in futuro'

Milan, agente Tomori: “Vuole restare in rossonero, ma se dovesse far bene…”: Agente Tomori: “Non vuole lasciare il Milan. Se starà bene, verrà cercato” Le parole di Kolar: “Tomori è un ragazzo leale e non vuole lasciare il Milan, specie in un momento di difficoltà del club.sportpaper

Verso Slavia-Milan: le ultimissime sulla probabile formazione rossonera: Questa sera alle ore 18:45 il Milan di Stefano Pioli volerà a Praga per affrontare all'Eden Aréna lo Slavia, nel match ...ilmilanista

Calciomercato Milan, l’agente di Tomori gela i rossoneri: «Futuro Fikayo ragazzo leale, ma…». Furlani lo blinda, i dettagli: Calciomercato Milan, l’agente di Fikayo Tomori ha parlato del futuro del difensore centrale dei rossoneri: le sue dichiarazioni Intervistato dal portale boemo Sport.CZ, Viktor Kolar, direttore dell’ag ...milannews24