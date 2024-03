AEW | Sabato il primo match di O’Reilly dopo quasi due anni | la card di Collision latita però questa settimana

(Di giovedì 14 marzo 2024) Un soloannunciato per il prossimo episodio di, in attesa di scoprire iche inaugureranno il Tag-Team Titles Tournament, che verranno rivelati venerdì notte a Rampage. Un incontroimportantissimo, visto che Kyletornerà sul ringdue, contro l’ultimo avversario affrontato l’8 luglio del lontano 2022. Sarà infatti Bryan Keith, che sconfisse l’ex Undisputed Era all’epoca, l’avversario del rientrante, nell’unicoconfermato per lo show che segnerà il debutto AEW ad Ottawa, neldi diversi show in terra canadese del prossimo mese organizzato da Tony Khan e soci.

