AEW | Prossimo Dynamite da favola | Kazuchika Okada sfida Eddie Kingston per il titolo! La card aggiornata

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dopo l’ottimo episodio di ieri notte, la AEW si appresta a vivere un’altra grandissima notte tra sei giorni, nelepisodio diche si arricchisce, eccome, di un vero e proprio match da PPV:, senza interferenze esterne, sfideràin un incontro valido per il Continental Championship detenuto dal Mad King, mentre Mercedes Mone, dopo il trionfale debutto di ieri a Big Business, tornerà sul ring e parlerà nuovamente al pubblico, probabilmente per discutere del finale di puntata che ha visto l’ex Sasha Banks protagonista nella notte. Al netto del già confermato I Quit Match tra Adam Copeland e Christian, valido per il TNT Championship, anche HOOK e Chris Jericho si confronteranno sul ring, dopo la vittoria in coppia di stanotte. Ecco qui ...