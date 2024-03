Aeroporto Salerno | Provincia dà ok a prolungamento

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ladiha dato il via libera. Si inizierà definitivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento didella tangenziale di, la quale si occuperà di collegare il nuovodi Pontecagnano, di prossima apertura, fino al Comune di Capaccio Paestum. Una lieta notizia per tutti coloro che saranno coinvolti, soprattutto gli abitanti della Campania le cui città non sono attraversate dalla Tangenziale o dall’Autostrada. Come riportato dal quotidiano “L’Ora“, consultabile online, i lavori saranno suddivisi in tre lotti funzionali, e rientrano nel piano d’adeguamento e miglioramento della viabilità attorno allo scalo salernitano. L’disarà pronto ad aprire le porte a passeggeri e turisti dal ...