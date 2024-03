Aduriz | “Vengo dall’Athletic | ma lavoro al Maiorca e il suo successo è strettamente legato al nostro lavoro”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 14 marzo 2024) 2024-03-13 23:15:44 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: AritzÈ uno dei giocatori storici dell’Athletic a non aver vinto un titolo di Coppa. Il Donostiarra, che vanta due Supercoppe, si ritrova ad affrontare una finale diversa. Attualmente èalla direzione sportiva del, quindi non possono andare contro gli interessi del loro attualeprofessionale, non importa quanto rosso e bianco sia il loro interno.. “Inutile dire chee voglio sempre il meglio, ma come ho avuto in altre occasioni nella mia carriera professionale, in questo caso non sul campo,nella gestione sportiva dele il suoè ...