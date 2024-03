Adulti e 5 bimbi morti ustionati e affamati sul barcone | è strage nel Mediterraneo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Un’indescrivibile tragedia si è consumata nel cuore del, con il racconto di 25 sopravvissuti che hanno vissuto l’impensabile a bordo di un gommone partito dalla Libia. Queste persone, salvate dalla nave Ocean Viking di Sos Mediterranée in acque internazionali nella zona Sar libica, hanno portato con sé storie di disperazione e morte, raccontando di 50 compagni di viaggio, tra cui cinque bambini, che hanno perso la vita a causa di ustioni, fame e sete. In un atto di dolore insopportabile, i sopravvissuti hanno raccontato di aver dovuto gettare i corpi dei loro cari e compagni nella vastità del mare, trasformando ilin una fossa comune. Nonostante le disperate richieste di aiuto e la presenza di aerei ed elicotteri che sorvolavano la zona, il gommone è rimasto invisibile ai soccorsi per una settimana intera. I superstiti, in ...

Digiuno a scuola, scontro Ceccardi-Hasanaj: "Il digiuno è un obbligo per tutti i musulmani praticanti ma il precetto è valido solo per gli Adulti in stato di salute: sono esenti i bambini, gli anziani, i malati, le donne in gravidanza o che ...lanazione

Elena Dolcini alle 18 parla di albi illustrati: Gli albi illustrati per Adulti e bambini offrono spunti per dialoghi e auto-osservazione. Ingresso gratuito. Per il ciclo di Incontri ‘Parole e Teatro’ al Piccolo di Forlì, oggi alle 18 Elena Dolcini ...ilrestodelcarlino

Smog, i bambini più esposti: gli effetti anche dopo un'esposizione prolungata a livelli di inquinanti non elevati: Cercare di evitare le zone trafficate e preferire le aree verdi, in inverno meglio stare fuori casa nelle ore più calde, perché con il freddo il particolato si condensa a ...ilmessaggero