Adrano | maltrattamenti in famiglia | indagato 34enne

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pubblicato il 14 Marzo, 2024 Nei giorni scorsi, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza dihanno deferito in stato di libertà un cittadino straniero di 34 anni, resosi responsabile del reato diine lesioni personali. In particolare, gli agenti della Squadra Volante, dopo l’ennesimo litigio familiare sono intervenuti accertando che l’uomo si era reso responsabile di numerose vessazioni fisiche e psichiche nei confronti della moglie che si ripetevano da tempo. La donna, dopo l’ennesimo episodio di violenza subita, è stata soccorsa dagli agenti che hanno provveduto a metterla in condizioni di sicurezza insieme alla figlia di un anno, collocandole presso una struttura protetta. L’uomo, invece, è statoin stato di libertà.