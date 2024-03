Addio alle caldaie entro il 2040 | la direttiva Case Green

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il 12 marzo 2024, il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva lasulle, conosciuta come Energy Performance of Buildings Directive (Epbd). Questamira a ridurre progressivamente le emissioni di gas serra e i consumi energetici degli edificiil 2030, per arrivare alla neutralità climaticail 2050. Uno dei punti principali dellaè lo stop progressivoa combustibili fossili, incluso il gas metano. Inizialmente previsto per il 2035, il divieto di produzione e vendita dellealimentate a combustibile fossile è stato posticipato al. Ciò significa che a partire dal primo gennaionon sarà più possibile ...