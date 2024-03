Addio al noto tiktoker Giorgi “Tzane” Janelidze | ecco come è morto

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pubblicato il 14 Marzo, 2024 Una stella di TikTok è morta tragicamente, si tratta di, 23enne georgiano che si trovava a Roghudi, in provincia di Reggio Calabria. Il ragazzo si trovava in compagnia di altri due notidurante un’escursione., insieme agli altri due compagni di avventura, si trovava in Italia e stava effettuando un’escursione a Roghudi, quando è scivolato in un dirupo. I suoi compagni di viaggio hanno subito contattato i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno fatto fatica a recuperare il corpo del ragazzo precipitato in una scarpata. I vigili del fuoco, considerate le difficoltà di risalire la scarpata, hanno richiesto l’intervento ...

