Addio a don Vincenzo Capozzi | ex direttore della Caritas diocesana

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto La diocesi beneventana in lutto per la morte di mons., parroco emerito di “Santa Maria Assunta” ad Apollosa. Il sacerdote è stato anchee dell’Ufficio diocesano per le Confraternite. Le esequie si terranno ad Apollosa nella chiesa madre, venerdì 15 marzo alle ore 15, e sarà l’arcivescovo metropolita di Benevento mons. Felice Accrocca a presiedere il rito funebre. Il cordoglio delle Acli provinciali di Benevento che hanno appreso con profonda tristezzascomparsa di don, storica guidaparrocchia di Santa Maria Assunta ad Apollosa. “Grazie per essere stato amico personale e delle Acli. – così in una ...