Acquario sostenibile | come risparmiare energia

(Di giovedì 14 marzo 2024) Le illuminazioni negli acquari sono molto affascinanti da vedere, ma lasciarle sempre accese potrebbe essere un inutile spreco di. Mentre il costo dell’sale sempre di più, sono sempre maggiori i trucchetti che aiutano le persone a. Chi possiede unprobabilmente si sarà rassegnato al fatto che per mantenere tutto il dispendio energetico che serve è notevole tra pompe dell’acqua, lampade e riscaldamento. Tutti gli accessori presenti in unsono fondamentali per mantenere un habitat stabile e adatto alla sopravvivenza dei pesci. Ma non tutto è perduto. Alcuni trucchetti possono aiutare asenza rinunciare all’essenziale. Risparmio energetico e acquari Minor consumo energetico non si traduce solamente in ...

All'Acquario di Genova nasce la sala per le aree marine protette: GENOVA - Taglio del nastro all'Acquario di Genova, dove è stata inaugurata la nuova sala dedicata alle aree protette alla presenza del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, di Giuseppe Costa ...primocanale

All’Acquario una nuova sala dedicata alle Aree Marine Protette della Liguria (Foto): Quattro vasche con all’interno cernie, triglie, spugne e stelle marine per spiegare l’importanza di tutelare e salvaguardare le nostre coste e portare avanti progetti di protezione della biodiversità ...savonanews

Meduse bioniche per esplorare gli oceani (VIDEO): Le meduse nuotano, pungono, mangiano e si riproducono e per farlo non hanno nemmeno bisogno del cervello. Eppure, queste semplici creature possono Meduse bioniche per esplorare gli oceani (VIDEO). 20 ...greenreport