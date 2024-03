Accoltellato a Firenze | muore a 19 anni Cinque persone interrogate | indagini in corso

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024 – Quattro oper l’omicidio del ragazzo di 19di origine moldava trovato agonizzante questa notte in Largo Alinari. Il giovane sarebbe stato raggiunto ad una gamba da una sola coltellata risultata poi letale. Socin strada, è morto poco dopo all’ospedale di Santa Maria Nuova. In base a quanto appreso, leportate in questura sarebbero state sentite come informate sui fatti. Al gruppo la polizia è risalita anche grazie all'analisi delle immagini registrate dalle telecamere in strada. Gli accertamenti si stanno svolgendo nel massimo riserbo. Intanto è previsto per la giornata di domani un flashmob dei comitati cittadini per chiedere maggiore sicurezza. “Rivogliamo ...

Il ragazzo, accoltellato a pochi passi dalla stazione di Santa Maria Novella, è morto in ospedale. Non è escluso che il movente dell'omicidio sia riconducibile a questioni di droga. Sul caso indaga ... (ilgiornale)

Omicidio 19enne a Firenze, un 'silenzioso' flash mob per chiedere maggiore sicurezza: Il Coordinamento Comitati cittadini ha così annunciato per domani, venerdì 15 marzo, alle ore 14, un silenzioso "flash mob" in Largo Alinari, luogo dove è stato Accoltellato il giovane, per portare ...055firenze

Firenze, 19enne ucciso a coltellate in pieno centro/ Indagini in corso: fermata una persona: A Firenze, in pieno centro, un 19enne è stato ucciso a coltellate: all'arrivo dei soccorsi, il giovane era già senza vita ...ilsussidiario

