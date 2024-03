Accoltellato a Firenze | muore 19enne moldavo

(Di giovedì 14 marzo 2024) AGI - Un giovane di 19 anni, di origine moldava, è statoa morte questa notte intorno all' una in largo Alinari, nella zona della stazione di Santa Maria Novella a. Il giovane è stato notato da alcuni passanti, che hanno chiamato i soccorsi; non è stato però sufficiente l'intervento del 118 per scongiurare la morte. La squadra mobile ha subito avviato le indagini, individuando una persona la cui posizione è ora al vaglio del pm di turno.

