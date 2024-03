Accoltellato a Firenze | l’ipotesi droga come movente del delitto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024 – Potrebbero essere legate allale motivazioni deldi questa notte, 14 marzo, in Largo Alinari a. A perdere la vita è stato un ragazzo di 19 anni di origine moldava, raggiunto da una coltellata letale alla coscia. In base a quanto appreso, la polizia avrebbe ristretto gli accertamenti a un gruppo di persone, di varie nazionalità, che sono state fermate.Tra le ipotesi dell'omicidio quella dellaè appunto la principale, ma al momento non si esclude nulla. Ilriaccende i riflettori sul problemaalle Cascine, da tempo al centro di episodi legati alla criminalità. Spaccio e degrado sono all’ordine del giorno, cosìgli episodi di violenza. Qualche settimana fa un tassista fu aggredito ...