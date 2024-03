Accoltellato a Firenze | chi era la vittima E intanto il delitto diventa un caso politico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024 – Si chiamava Petru Tataru il 19ennea morte la notte scorsa in Largo Alinari, a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella a. Il giovane, raggiunto da un fendente a una gamba, è stato soccorso in strada ed è morto poco dopo all’ospedale di Santa Maria Nuova. Tataru, di origine moldava, era incensurato. La squadra mobile fiorentina è sulle stracce dell'aggressore. Stamattina dopo aver esaminato le immagini registrate delle telecamere di videosorveglianza cittadina, gli investigatori hanno individuato cinque stranieri che sono state ascoltati come persone informate dei fatti. Ma non è escluso che tra essi possa esserci l'autore dell'omicidio. Tra le ipotesi sulla possibile causa, inizialmente non era stato escluso che l'omicidio fosse legato a una questione di droga poi è stata avanzata ...