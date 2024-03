Accoltellamento a Firenze | la vittima è un 19enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024- Unla scorsa notte, dove undi origine moldava è stato accoltellato a morte in strada vicino alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e poi è morto all’ospedale di Santa Maria Nuova. Sull’accaduto indaga la squadra mobile della questura, che avrebbe già individuato un gruppo di persone tra cui ci sarebbe l’autore dell’: ancora non ritrovata l’arma del delitto La polizia è intervenuta intorno all’una in largo Alinari dove i sanitari del 118 avevano soccorso il giovane. Tra le ipotesi dell’aggressione mortale quella che sia legata a questioni di droga. Per il momento non si rendono note le generalità del ragazzo rimastoprobabilmente di una lite legata, come detto, a questioni di droga. Allo stesso ...