Abi | Patuelli | giù tasse su risparmi investiti in economia produttiva

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 mar. (askanews) – “Il recente decennio di tassi a zero e sottozero ha rivoluzionato la cultura e le consuetudini delo. Dinanzi all’inflazione, alle crescite dei tassi e al calo della domanda di credito, occorrono riflessioni ed iniziative innovative”. E in Italia “ilo è energia fondamentale per lo sviluppo e l’occupazione: occorre riformare e ridurre rapidamente la pressione fiscale sulo investito a medio e lungo termine”. Lo ha affermato Antonio, presidente dell’Abi nel corso della sua Lectio su “Etica,e prospettive bancarie in Italia” all’università cattolica del Sacro Cuore, a Brescia. “Gli investimenti delo nell’non producono rendite, ma rendimenti più o meno ...