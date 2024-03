Abbiamo tutti sopravvalutato questa Inter | quella di Inzaghi resta un’impresa

(Di giovedì 14 marzo 2024) C’è grande rammarico nell’ambienteper l’eliminazione dalla Champions League. In realtà c’è poco da recriminare. Con l’eliminazione ai calci di rigore contro l’Atletico Madrid esce anche l’capolista della Serie A, non ci sarà nessuna italiana tra le migliori 8 della Champions League. I nerazzurri – visto il dominio attuato negli ultimi mesi in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Un brivido corre giù per la schiena dopo le prime scene di L’été dernier – Ancora un’estate (dal 7 marzo al cinema). Interno borghese, un ménage coniugale che fila come un orologio, coppia sulla ... (iodonna)

tutti i dettagli (finora) sul caso Kate Middleton: Da quando è uscita di scena dopo Natale a causa di un "intervento chirurgico addominale programmato", le voci su Kate Middleton si sono fatte sempre più insistenti, fino a trasformarsi in vere e propr ...msn

Inter, Inzaghi: “Abbiamo sbagliato troppo”: Abbiamo creato molte occasioni nei supplementari ... I partenopei sono riusciti nell’impresa di far svanire tutti i progetti iniziali. I giocatori simbolo stanno giocando con il freno a mano tirato ...calciostyle

Caso Consip: tutti assolti. Pagano solo i 2 carabinieri: Dopo otto anni arriva l’assoluzione tombale per quasi tutti sul caso Consip. Assolti perché il fatto non sussiste Tiziano Renzi, Alfredo Romeo, Italo Bocchino e non luogo a procedere (per truffa con a ...ilfattoquotidiano