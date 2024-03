Abbattimento degli alberi a Roma | Bonfrisco ID-Lega | “Presentata un’interrogazione alla Commissione Europea”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024 – “L’ingiustificato diin tuttaè una perdita di patrimonio e crea un potenziale rischio per la salute dei cittadini, in particolare per quanto riguarda la qualità dell’aria. Su questo è stataoggi“. E’ quanto si legge in una nota di Anna Cinzia, eurodeputata del Gruppo Identità e Democrazia (). Infatti, a, negli ultimi due anni, sono state impiegate risorse pubbliche ingenti per abbattere oltre 20 milae ripiantarne il 10%. Non solo:è stata privata di pinete storiche nei suoi parchi, nel suo centro storico e alle pinete ...