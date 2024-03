Abbagliato dal sole sbanda e si ribalta con l’auto

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIlgli annebbia la vista e sicon. E’ quanto accaduto nelle scorse ore ad Avellino. Un anziano è rimasto incastrato nella sua vettura, dopo lo spiacevole episodio. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino per estrarlo dalla vettura. Fortunatamente senza troppe conseguenze gravi. 1 di 5 ...

BELLUNO - Pedalava, come al solito, a Piaia, Comune di Ponte nelle Alpi. In salita, direzione Quantin. Un giro che faceva sempre, su una strada che conosceva bene. Davide Mazzon , già primario ... (ilgazzettino)

Papa Francesco: «Non ho alcuna intenzione di dimettermi ora. In seminario ebbi una piccola sbandata». Ecco l'autobiografia: Papa Francesco nella sua autobiografia che sarà in libreria dal 19 marzo per Harper-Collins «Life ... Questa volta invece mi trovavo al matrimonio di uno dei miei zii e rimasi Abbagliato da una ...ilmessaggero

Spaccio e aggressioni: «Dopo via Pisa il “Bronx” si è spostato alle Stiore»: TREVISO - Spaccio di droga, intrusioni notturne, bivacchi abusivi, persino una discoteca “fai da te” allestita in uno dei magazzini condominiali. Aggressioni al custode, minacce ...ilgazzettino

Erdogan, un vero statista. Su Ucraina e Gaza propone percorsi possibili (F. Petrone): Erdogan è il più grande statista dei Paesi NATO. Rimane nella alleanza militare solo per opportunismo politico ma, data la sua particolare cultura, non è accecato o Abbagliato dall’atlantismo come la ...farodiroma