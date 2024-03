A PiazzaPulita l’inchiesta su Marco Nonno | coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia

(Di giovedì 14 marzo 2024) Questa sera, 14 marzo, alle 21.15 su La7manderà in onda l'inchiesta esclusiva sul politico napoletano, neodel partito di Giorgia Meloni.

Da Lunedì 8 aprile alle 21.15 su LA7: PiazzaPulita presenta ‘100 minuti’. Un programma di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini. Due giornalisti. Un film inchiesta. I lati oscuri del Paese.la7

Duro scontro a PiazzaPulita, Romano: «Candidate Dell’Utri» e Mulé si infuria: «Conosci Dalla Chiesa e Chinnici Idiota»: Duro scontro a PiazzaPulita su La7 mentre è in corso il dibattito sul tema del dossieraggio. A non mandarle a dire sono il vice-presidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulé, e il c ...lasicilia

Rocco Casalino: "Insulti da re bancarelle Feriscono più le risate di Formigli e Serra": In fondo, a ben guardare, l’omofobia è molto più diffusa e capillare di quanto si sia disposti a riconoscere o ad ammettere". Conte: "Risate a PiazzaPulita lasciano amaro in bocca" “Le risate ieri di ...adnkronos