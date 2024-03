A New York c’è una religione gastronomica formato ciambella che si chiama “bagel”

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nel 2022 People, rivista americana di lifestyle, pubblicò in onore della giornata nazionale del(figurati se non c’è una giornata nazionale anche per questo) una carrellata di star e divi di Hollywood che mangiavano, dall’attrice Dakota Johnson al cantante Michael Bublè. In una...