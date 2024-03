A Modena il primo trapianto di fegato con tecnica robotica in Italia. E' il terzo al mondo

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024 – Asi scrive oggi una pagina importante dellalogia,na e non solo. Per la prima volta ine tra i primi tre casi alè stato eseguito undiconmini-invasiva. Dopo l’America, con la Washington University St. Louis, e il Portogallo, a Lisbona, l’esperienza disi colloca dunque ai vertici internazionali: a ricevere il nuovoun uomo di 66 anni, affetto da un tumore, dimesso dall’ospedale dopo quattro giorni dall’intervento e che ora sta bene (video). Questa mattina in Regione a Bologna in conferenza stampa sono stati illustrati i dettagli dell’intervento, avvenuto lo scorso 20 ...

