“A Milano avere un lavoro non basta più a permettersi una vita dignitosa” | la storia di Amira

(Di giovedì 14 marzo 2024)ha 38 anni, ha 3 figli e quando è rientrata aha avuto alcuni problemi per poter ottenere la residenza, uno strumento essenziale per poter accedere a diversi servizi: "Pagavo i libri scolastici, la mensa e i centri estivi. Non ce la facevo a sostenere tutte le spese. Ero entrata in una fase di depressione molto acuta", ha raccontato a Fanpage.it. Nel 2017 ha conosciuto Emergency che le ha permesso di ottenere la residenza e la sta aiutando nel suo percorso di reinserimento lavorativo.