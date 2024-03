A Luino la posa delle fascine a tutela del pesce persico reale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024)(Varese), 14 marzo 2024 – A, ormai da diversi anni, si svolge l’iniziativa adelnelle acque dell’Alto Verbano: quest’anno l’intervento si svolge domenica 17 marzo in mattinata e vede coinvolti l’ASD pescatori Alto Verbano per conto della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS), in collaborazione con l‘Associazione La Pinta di Intra e i sub di Verbania. Il momento darà il via allapresso le foci dei fiumi Giona, Colmegnino e Tresa. È un intervento che ha l’obiettivo di ripristinare e preservare la tradizione dei pescatori locali, che un tempo utilizzavano metodi naturali per agevolare la riproduzione del...