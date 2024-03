«A Lampedusa è tutto tranquillo»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 14 marzo 2024) Antonio Alletto segretario generale del sindacato di polizia M.P (Movimento dei poliziotti democratici e riformisti). Cosa può dirci della situazione migranti a?«L’11 marzo hanno trasferito dacirca 200 immigrati, ora ce ne sono 195, mentre il nuovo hotspot di Porto Empedocle è vuoto». Così Antonio Alletto segretario generale del sindacato di polizia M.P (Movimento dei poliziotti democratici e riformisti) racconta cosa sta succedendo sull'isola siciliana porto d'arrivo per mesi di decine di migliaia di migranti con saturazione del centro d'accoglienza per settimane al collasso. Oggi quei tempi sono un lontano ricordo, gli sbarchi si sono notevolmente ridotti e in paese è tornata la calma «Una sostanziale diminuzione dovuta agli accordi internazionali siglati dall’Italia che hanno rafforzato la cooperazione tra i paesi di origine, ...