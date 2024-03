A fuoco una fabbrica di fisarmoniche a Castelfidardo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2024)(Ancona), 14 marzo 2024 - Un incendio è divampato stamattina presto in unadinella zona industriale di, in via Oliviero Pigini. L’allarme ai vigili delè arrivato poco dopo le 5.30 da parte di un dipendente di un’altra ditta. Le fiamme hanno riguardato un magazzino con all’interno molti componenti per gli strumenti musicali ancora in lavorazione. Diverse le squadre dei pompieri intervenuti, dal distaccamento di Osimo e dalla centrale Ancona. L’incendio ora è sotto controllo ma i vigili del, alle 8 di questa mattina, stavano ancora operando. Il capannone è di circa 5mila metri quadrati. Non si conosce ancora l’entità dei danni ma non ci sarebbero feriti. Il turno di lavoro di impiegati e operai infatti non era iniziato. Le ...