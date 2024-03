A 12 anni salva madre da ex marito stalker | un arresto

(Di giovedì 14 marzo 2024) AGI - Grazie alla prontezza di un ragazzino, una donna ha potuto evitare il suopotenzialmente pericoloso. I carabinieri nel napoletano hanno arrestato un uomo di 40di Torre del Greco per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. All'uomo era stato imposto dal Tribunale di non avvicinarsi al figlio 12enne e all'ex compagna, per le sue continue minacce. Il figlio, a cui era stato affidato il braccialetto antistalking direttamente collegato alla centrale operativa 112, ha notato il padre poco lontano e ha attivato l'allarme. Il link diretto al numero di emergenza ha consentito ai militari dell'Arma di intervenire subito, sfruttando la geo-localizzazione per rintracciare facilmente il minore e la donna. Il 40enne è stato arrestato ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

Pechino, 13 mar – (Xinhua) – Una risposta rapida e risoluta! Dopo lo svenimento di un bambino di 7 anni a bordo di un volo della Guangxi Beibu Gulf Airlines, l’ equipaggio non ha avuto un secondo da ... (romadailynews)

La strada, via al Parco, corre da Biassono a Lesmo. Giacomo Lissoni, 23 anni , è in sella alla sua moto cicletta. C’è una doppia curva all’altezza di un centro sportivo, poco prima di arrivare ... (ilgiorno)

Una donna di 88 anni , bloccata a letto da una malattia, ha rischiato di morire nell’incendio dell’abitazione in cui si trovava ma è stata salva ta da un carabiniere che, nonostante le alte fiamme , si ... (ildenaro)

Il 14 marzo del 1942, per la prima volta, una paziente viene salvata dalla penicillina: La “muffa miracolosa che salva vite umane”, come la definì il Times, ha iniziato la sua carriera 82 anni fa, quando, per la prima volta, salvò una paziente affetta da un'infezione da streptococco. Il ...rainews

Studente morto a Sanremo, camionista ottiene i domiciliari: Ha ottenuto gli arresti domiciliari Vasile Teleptean, 56 anni, l'autotrasportatore romeno accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e lesioni colpose, in carcere per avere investito e ...ansa

