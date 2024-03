A 104 anni la fermano alla guida senza patente Mi compro una vespa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 14 marzo 2024) AGI - Tra meno di una settimana, il 19 marzo, compirà 104, ma a rinunciare are la sua Fiat Panda bianca non ci pensa nemmeno Giuseppina Molinari, un'ultracentenaria che abita a Vigarano Pieve (una piccola frazione del comune di Vigarano Mainarda), in provincia di Ferrara, conosciuta da tutti come 'Giose'. Lunedì notte, poco dopo l'una, è stata fermata dai Carabinieri a Bondeno, in provincia di Ferrara, come riportato da 'Il Resto del Carlino': la suaera scaduta da duee la Panda Bianca non aveva l'assicurazione. Ora l'auto è stata sequestrata. 'Giose' però non si arrende. In casa da sola non vuole starci. È sempre stata single e a Bondeno va a trovare i suoi amici, quasi tutti i giorni. Così come ogni pomeriggio va al bar a giocare a carte. "Mi comprerò unao un ...