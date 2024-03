A 103 anni al volante senza patente | il web si divide “Nonnina eroica” | “Pericolo per gli altri” | i commenti infuocano i social

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2024) Bondeno (Ferrara), 14 marzo 2024 - La storia delladi 103fermata in auto di notte alda dueha fatto il giro del web e diviso il popolo dei. Per qualcuno Giuseppina Molinari, detta ‘Giose’, residente a Vigarano Pieve è "un mito"; per"c’è da piangere, non ridere", ritenendo “sa” la scelta fatta dalla vecchietta. La donna era stata fermata dai carabinieri in viale Repubblica a Bondeno dai carabinieri mentre viaggiava a bordo della sua Fiat Panda Bianca diretta a Bondeno per andare a trovare degli amici, ma poi dopo i controlli era stata riaccompagnata dagli uomini dell’Arma nella sua abitazione. La vicenda di Giuseppina è diventata virale, ha fatto il giro dei ...